Elf Millionen Euro für ein neues Bahnhofsgebäude

Eine der umfangreichsten Sanierungsmaßnahmen auf der Summerauerbahn in den vergangenen Jahren wurde diese Woche mit dem Umbau des Bahnhofs St. Georgen/Gusen in Angriff genommen.

Insgesamt 11,2 Millionen Euro investieren die ÖBB bis Sommer nächsten Jahres in die Neugestaltung des Bahnhofsareals, das auf Luftenberger Gemeindegebiet liegt, weshalb auch Hilde Prandner (SP) als Standort-Bürgermeisterin gemeinsam mit Landesrat Günther Steinkellner (FP) und ÖBB-Infrastruktur-Vorstandsdirektor Franz Bauer den Spatenstich für das Projekt vornahm.

Bei den Bauarbeiten wird der Bahnsteig erhöht, um einen stufenlosen Zugang zu den Zügen des Nahverkehrs zu ermöglichen. Außerdem sind die Züge durch einen neuen Stiegenaufgang mit Lift erreichbar. Eine Überdachung des Bahnsteigs, neue Monitore und Sanierungsarbeiten an der Fassade zählen ebenso zu den Erneuerungsmaßnahmen wie die Neugestaltung des Kundenbereichs mit Fahrkartenautomaten direkt am Bahnsteig.

"Die Modernisierung des Bahnhofs St. Georgen/Gusen ist ein weiterer Bauteil unserer fortschreitenden Infrastrukturoffensive in Oberösterreich", sagt Landesrat Günther Steinkellner über diese Investition. Er ersucht auch um Verständnis dafür, dass während der Bauphase Container auf der Park & Ride-Anlage aufgestellt werden und Teile der Parkflächen daher nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Auch Arbeiten in Katsdorf

Nur wenige Fahrminuten von St. Georgen/Gusen entfernt wird derzeit auch an der Erneuerung der Haltestelle Katsdorf gearbeitet.

Hier steht die Erhöhung des Bahnsteigs im Zentrum, damit ein barrierefreier Zugang möglich wird. Eine moderne Wartekoje und Fahrgast-Infosysteme runden diese 800.000 Euro umfassenden Maßnahmen ab. Durch eine Bündelung der erforderlichen Baumaßnahmen wird die Bauzeit auf drei Monate verkürzt. Die Inbetriebnahme soll somit pünktlich zum Schulbeginn am 13. September erfolgen.

"Durch die Baumaßnahmen in St. Georgen und Katsdorf machen wir unsere Bahnhöfe und Haltestellen fit für eine zeitgemäße Mobilität. Der Umstieg auf die Bahn als klimafreundliche Alternative wird somit noch attraktiver", sagte ÖBB-Infrastruktur-Vorstandsdirektor Franz Bauer anlässlich des Baubeginns am Bahnhof St. Georgen.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch heuer in den Sommerferien viele Reisende Flexibilität an den Tag legen müssen.

So ist die Summerauerbahn vom 9. August bis 21. September zwischen dem Bahnhof Steyregg und der Staatsgrenze gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.