Elektroautos stellen Feuerwehren vor neue Herausforderungen

PREGARTEN. Batterien von verunfallten Fahrzeugen als Gefahrenquelle. Feuerwehr reagiert mit spezieller Ausbildung

Der steigende Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen im Straßenverkehr stellt auch die Feuerwehren vor neue Herausforderungen. Die Feuerwehren des Abschnitts Pregarten-Süd organisierten deshalb in Kooperation mit dem ÖAMTC eine spezielle Ausbildung für die Einsatzkräfte.

An zwei Abenden wurden ingesamt 60 Mitglieder von den Feuerwehren des Abschnitt Freistadt-Süd am ÖAMTC-Stützpunkt in Freistadt ausgebildet. ÖAMTC-Stützpunktleiter Christian Pirngruber erläuterte sowohl den technischen Hintergrund dieser neuen Antriebstechnologie als auch die Gefahren, die von verunfallten Fahrzeugen dieser Bauart ausgeht. Oberamtswalter Peter Maier erklärte weiters, welche einsatztaktischen Maßnahmen bei Einsätzen mit Elektrofahrzeugen zu beachten sind: „Dieses neue Thema wird uns in den nächsten Jahren sicherlich noch sehr stark beschäftigen. Vor allem gilt es, in den ersten Einsätzen mit verunfallten E-Fahrzeugen Erfahrungen zu sammeln und an die anderen Einsatzkräfte und Kameraden weiterzugeben.“

