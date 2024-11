Eleganter Ball und fetzige Highschool-Party

Der Donauball der FF Haid bei Mauthausen verwandelt am Samstag, 16. November (Einlass: 19 Uhr), den Donausaal in eine prachtvolle Ball-Arena, in der Eleganz und gute Laune aufeinandertreffen. Neu in diesem Jahr: Neben der klassischen Ballnacht mit Live-Musik erwartet die Gäste erstmals die Highschool-Party in der Mittelschule Mauthausen. Dort sorgt ein DJ für ausgelassene Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden. Egal, ob die Gäste nun traditionelle Ballatmosphäre oder ein ausgelassenes Partyerlebnis bevorzugen: Der Donauball hat heuer beides im Angebot.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper