NEUFELDEN. Es heißt „das Bockbier“. Der Duden kennt aber auch „der Bock“. Das erste und einzigartige Neufeldner Karolina Wildhopfen Bockbier ist allerdings weiblich - und recht wild. Gebraut wurde mit Bio-Wildhopfen, der vor den Toren der Neufeldner Brauerei gewachsen ist.

„Im Sinne der Nachhaltigkeit wollten wir den Wildhopfen, der direkt vor unserer Tür gewachsen ist, verarbeiten. Es sollte ein Bio-Wildhopfen-Bockbier werden. Das ist österreichweit einzigartig“, beschreibt Neufeldens Braumeister Tobias Pumberger die Idee dahinter. Was lag näher, als den örtlichen Hopfenexperten Josef Reiter aus St. Peter zu fragen, ob sich der hauseigene Wildhopfen zu einem gelungenen Bier verarbeiten ließe. Biobauer Matthias Pühringer wurde schließlich mit der Zertifizierung des Biowildhopfens beauftragen. Das Ergebnis kann sich trinken lassen: der von Hand geerntete Wildhopfen mit dem Namen Karolina verleiht dem bernsteinfarbenen Bock sein unverwechselbares und einzigartiges Aroma.

Eine Metzen Hopfendolden

Zwei Hopfenreben ergeben in etwa ein Kilo oder eine Metzen Hopfendolden. Das ist ein leichtes, oben offenes Holzfass mit einem Volumen von 56l das Führer als Maßeinheit anerkannt war und in das die Dolden zur Ernte in früherer Zeit gefüllt wurden. Dieses Kilo wiederum genügt, um tausend Liter Bier zu brauen. 12 Stunden arbeitete im Durchschnitt eine Frau, um die Dolden zu ernten und schaffte in dieser Zeit in etwa acht Metzen. Damals erhielten die Frauen dafür einen Lohn von 12 Schilling pro Metzen. Denn: „Hopfenpedln war Frauenarbeit“, erinnert sich Josef Reiter. Aber nicht nur das: Im alten Ägypten war es den Männern verboten, Bier zu brauen oder zu verkaufen. Es waren demnach die Frauen, die erste Biere brauten. Zum Bierbrauen werden ausschließlich Dolden der weiblichen Pflanzen - die im Übrigen zu den Hanfgewächsen zählt - verwendet. Denn nur sie enthalten Hopfenöle, Bitter- und Gerbstoffe, die für’s Brauen wesentlich sind; zum Beispiel Lupulin - das goldgelbe Pulver, das sich in den Dolden versteckt.

Hänge voller Hopfen

Früher wuchs vor jedem Haus Wildhopfen. Selbst die Hänge in Neufelden waren voller Hopfen, der sich an sechs Meter langen Stangen nach oben wand. Immerhin wächst keine Pflanze in unseren Breiten schneller als Hopfen: bis zu 30 Zentimeter pro Tag. Meist kümmerten sich die Wirte um die Ernte, die sie direkt an die Brauereien lieferten. Um der Tradition Rechnung zu tragen und den Besuchern die unterschiedlichsten Hopfensorten näher zu bringen, legen Braumeister Tobias Pumberger und Hopfenexperte Josef Reiter in nächster Zeit einen kleinen Hopfengarten direkt bei der Neufeldner Brauerei an. Immerhin gibt es weltweit insgesamt rund 700 Hopfensorten.

Anstich im Hopfen& Schmalz

Präsentiert wird das Karolina Bio-Wildhopfen Bockbier der Brauerei Neufelden am Dienstag, 25. Oktober um 19 Uhr beim Wildhopfen-Bockanstich mit einer gratis Kostprobe direkt vom Holzfass in der Neufeldner Biobrauerei. Das Gasthaus Hopfen & Schmalz bietet im Einklang dazu kulinarische Köstlichkeiten. Alle interessierten Bierliebhaber und -liebhaberinnen sind willkommen.

Zu kaufen gibt es den Wildhopfenbock im regionalen Handel sowie beim Rampenverkauf der Brauerei jeden ersten Donnerstag im Monat.