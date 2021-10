Einstiegsphase für neue HTL-Schüler in Neufelden

"Wir bieten allen Schülern der ersten Jahrgänge die Möglichkeit, wichtige Grundlagen zu wiederholen, und bereiten die jungen Leute für die vernetzte Anwendung der Lehrinhalte in unserer HTL vor", informiert Direktor Walter Jungwirth. Dabei geht es besonders um die Gegenstände Mathematik, Physik, Mechanik und Programmieren.

Gute Erfahrungen gesammelt

Schon im Schuljahr 2020/2021 wurde die Einstiegsphase erstmals ausprobiert. "Unsere Erfahrungen sind sehr positiv, vor allem das außerordentlich gute und konstruktive Feedback der Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgänge bestätigt unser Bemühen", freut sich der Leiter der Neufeldner Schule. Corona-bedingt werden auch in allen anderen Jahrgängen laufend individuelle Fördermöglichkeiten entwickelt.

Wer sich persönlich ein Bild von der HTL machen will, nutzt dazu am besten die Tage der offenen Tür: Diese finden am Freitag, 22. Oktober, von 13 bis 16 Uhr, und Samstag, 23. Oktober, von 8.30 bis 11.30 Uhr statt.

www.htl-neufelden.at