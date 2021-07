Revolver gezückt: Einsatzeinheit Cobra räumte auf Baustelle auf

Der 62-Jährige aus Rohrbach bedrohte Montagmittag auf einem Firmenareal im Bezirk Rohrbach zwei Arbeiter, nachdem sie zum wiederholten Mal in Streit geraten sind. Der 62-Jährige zückte einen Revolver aus einem offenstehenden Fenster im 1. Stock und zielte auf die beiden Arbeiter hinunter. Die Arbeiter fühlten sie sich "in Furcht und Unruhe" versetzt, so steht es im Polizeibericht. Wegen der akuten Bedrohungslage wurde das Einsatzkommando Cobra zur Unterstützung angefordert. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Attrappe, ein Feuerzeug in Form eines Revolvers, handelte. Die Polizei fand aber auch Munition und zwei Luftdruckgewehre. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Einlieferung des Festgenommenen in die Justizanstalt Linz an.