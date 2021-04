Einsatzbereit nach Lehrgang

Die frisch ausgebildeten Feuerwehrmitglieder können nun bei Einsätzen ausrücken sowie an Lehrgängen im Bezirk und an der Landes-Feuerwehrschule in Linz teilnehmen. Der Grundlehrgang bildet den Abschluss einer intensiven Grundausbildung, die in der jeweiligen Feuerwehr beginnt – gelehrt werden die wichtigsten Kenntnisse und Handgriffe, welche jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau beherrschen muss. 37 Kameraden schlossen den Lehrgang mit der Bestnote "Vorzüglich" und 13 mit "Sehr gut" ab.

