Einsatz hoch zu Ross: Tiroler stationiert eine berittene Security im Mühlviertel

Der Aufbau einer berittenen Polizei-Einheit war eines der Lieblingsprojekte des ehemaligen Innenministers Herbert Kickl. Was sich in der Bundeshauptstadt als ziemlich schwierige Operation herausstellte, ist im Mühlviertel auf privater Ebene schon Realität: In Königswiesen hat nämlich Sieghart Brandauer eine berittene Security aufgestellt. Haupteinsatzgebiet: die Sicherung von Veranstaltungen.

Der gebürtige Tiroler betreibt in Ellmau am Fuße des Wilden Kaisers die Sicherheitsfirma "Tirol Security". Seit zwei Jahren ist er auch in Haid bei Königswiesen, mitten im "Pferdereich Mühlviertler Alm", mit einer Zweigstelle vertreten – und dabei seit kurzem auch mit einer berittenen Security. Zwei Pferde mit ausgebildeten Reitern hat Brandauer hier auf Abruf bereitstehen. "Es ist eine Tatsache, dass Menschen vor einer Sicherheitsperson auf einem Pferd mehr Respekt haben. Das ist allein der Größe des Pferdes geschuldet", erklärt Brandauer die Idee hinter seiner berittenen Security, übrigens der ersten in ganz Österreich.

Ausbildung bei Italiens Polizei

Bei der Ausbildung seiner berittenen Sicherheitsfachleute und ihrer Tiere orientierte sich Brandauer an der italienischen Polizei, in der seit jeher auch Pferde eingesetzt werden. Von dort hat er auch den Ausbildner für seine Einheit engagiert. Ein Jahr lang wurden zwei Murgesen speziell für diese Aufgabe vorbereitet. "Die italienische Polizei verwendet seit Jahren dieselbe Rasse für ihre berittene Einheit, da es sich um eine sehr charakterstarke Rasse handelt und Murgesen als stattliche Barockpferde gleich auf den ersten Blick jede Menge Respekt einflößen", sagt Brandauer.

Fast alles – außer Fußballspiele

Die Security auf Hufen ist daher auch sehr vielseitig einsetzbar. Eine Einschränkung macht Brandauer aber doch: "Fußballspiele machen wir keine. Auch bei Demonstrationen ist die Polizei erster Ansprechpartner." Festumzüge, Brauchtumsveranstaltungen oder Messen seien hingegen sehr gut geeignet – auch in größerem Umfang, sagt Brandauer im OÖN-Gespräch: "Wenn ich drei Wochen Vorlaufzeit habe, kann ich bis zu 15 Pferde für die Security organisieren."

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at