Einreichungen für Kulturpreis noch möglich

Vom Verein Innovatives St. Martin ist heuer als Teil der "MühlvierterART4113" ein Kulturpreis zur Förderung, Motivation und Unterstützung kunstschaffender Mühlviertlerinnen und Mühlviertler ausgeschrieben. Der Organisator Günter Huemer und das Juryteam freuen sich über die bereits eingelangten interessanten Einreichungen. Die beiden Hauptpreise in der Sparte Musik und Bildende Kunst werden mit je 1500 Euro gefördert. Zwei weitere Anerkennungspreise zu je 500 Euro werden aus allen Einreichungen (zum Beispiel Kleinkunst, Literatur, Tanz, Musik, Volkskultur, Brauchtum) vergeben.

Einreichungen erwünscht

Das Team freut sich auf weitere Einreichungen bis 2. Juni per E-Mail an kulturpreis@sankt-martin.at, die Ausschreibungsdetails finden sich unter www.muehlviertlerart4113.at

Bürgermeister Manfred Lanzersdorfer lädt herzlich zur Kulturpreis-Gewinner-Präsentation am Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr am Marktplatz ein. Gestartet wird der heurige Musiksommer bei der MühlviertlerART4113 schon am 3. Juni um 19.30 Uhr in der Schlosskapelle Neuhaus, wo das Trio "Schikaneders Jugend" Popmusik des 18. Jahrhunderts präsentiert.

