Einkaufspark schafft Platz für Geschäft der anderen Art

MAUTHAUSEN. Am kommenden Montag eröffnet im Einkaufszentrum Donaupark die Caritas einen Standort für ihren "CARLA"-Shop. In den vergangenen Wochen wurde hierfür das ehemalige Esprit-Geschäft umgestaltet, um hier künftig gut erhaltene Kleidung für Erwachsene und Kinder, Bücher, kleinere Hausrats-Gegenstände, Babysachen und Kinderspielzeug zu günstigen Preisen abgeben zu können.

Der Name "CARLA" steht für CARitas-LAden und ist ein Shop mit Mehrwert, in dem Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, Spiele und gelegentlich auch Kuriositäten eine zweite Chance bekommen. "Bei uns sind Schnäppchenjäger und Menschen, die gerne stöbern und Überraschungen lieben, genau richtig", sagt Lisa Steinkogler, Leiterin der CARLAs in Oberösterreich über die Stoßrichtung des Ladens. Die Grundphilosophie lautet: Jeder und jede kann hier einkaufen, egal ob er oder sie das wegen des knappen Haushaltsbudgets, aus modischen Gründen oder aufgrund seines ökologischen Bewusstseins tut.

Menschen in finanzieller Notlage erhalten in den Caritas-Sozialberatungsstellen Gutscheine für den Einkauf bei CARLA. Darüber hinaus lässt CARLA vor allem die Herzen von Menschen, die einen ökologischen Lebensstil pflegen, höherschlagen: Durch die Wiederverwertung der Produkte werden keine Ressourcen verbraucht und Müll vermieden.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

Die Ware in der CARLA stammt meist von privaten Spenderinnen und Spendern. Immer wieder geben aber auch Handelsketten neue, ungetragene Teile, die andernfalls vernichtet würden, in die verantwortungsvollen Hände der Caritas-Mitarbeiter.

Einen sozialen Mehrwert hat der Einkauf bei CARLA auch aus einem anderen Grund: Hier erhalten Menschen eine Chance, die es auf dem Arbeitsmarkt schwer haben: Über das AMS gefördert, werden hier zwei Arbeitssuchende jeweils sechs Monate beim Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützt.

Gut erhaltene Kleidung, Bücher, Spielsachen oder Kinderartikel können während der Öffnungszeiten bei CARLA abgegeben werden. Elektrogeräte, Möbel, Matratzen, Stofftiere oder Federbetten können aus Platzgründen sowie aufgrund strenger Hygienerichtlinien nicht angenommen werden.