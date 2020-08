Einkaufsaktion soll Schwertberger Betrieben aus Corona-Flaute helfen

Um die Umsätze der Geschäfte und Gewerbetreibenden nach den Corona-Beschränkungen anzukurbeln, bringt die Marktgemeinde Schwertberg gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaftinteressen Gemeinschaft (WIG) im September eine Gutschein-Aktion an den Start. Wer im Ort einkauft, kann sich dafür von der Gemeinde Einkaufsgutscheine im Wert bis 40 Euro sichern. Vertreter aller im Gemeinderat vertretenen Parteien präsentierten gestern gemeinsam mit WIG-Obmann Thomas HiInterreiter diese Initiative.

„Wir haben uns überlegt, wie wir unseren Betrieben helfen und dabei zugleich auch den Schwertberger Haushalten finanziell unter die Arme greifen können“, sagt Hinterreiter. Außerdem sollte die Abwicklung möglichst einfach von der Hand gehen. Funktionieren soll das Ganze wie folgt: Wer im September in Schwertberg einkauft, bei einem Wirt einkehrt oder eine Dienstleistung eines Handwerksbetriebs in Anspruch nimmt, sollte sich den Rechnungsbeleg gut aufheben. Die Original-Rechnungen von mindestens vier verschiedenen Betrieben können vom 4. September bis 2. Oktober jeweils am Freitagnachmittag im Bürgerservice des Gemeindeamts gegen WIG-Gutscheine eingetauscht werden. Pro 100 Euro Einkauf gibt es 10 Euro als Gutschein. Maximal können so Gutscheine im Wert von 40 Euro pro Haushalt eingelöst werden. Teilnehmen können alle Personen, die in Schwertberg wohnen oder hier arbeiten.

Insgesamt stellt die Gemeinde Gutscheine im Wert von 50.000 Euro für die Aktion zur Verfügung. Die WIG-Gutscheine gibt es somit nur, bis dieser Vorrat aufgebraucht ist. Wo diese Einkaufsgutscheine eingelöst werden können, ist auf der Internet-Seite der WIG (www.4311.at) aufgelistet. Derzeit sind schon mehr als 50 Betriebe mit dabei.