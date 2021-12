Einkaufen für den Rotkreuz-Markt

"Kauf eins mehr – schenk eins her" ist das Motto der Spendenaktion der Rotkreuz-Märkte. Dabei sammeln Mitarbeiter Anfang Dezember vor den Supermärkten Waren für den Rotkreuz-Markt in Aigen-Schlägl. Bereits zum zweiten Mal kann diese Aktion pandemiebedingt in dieser Form nicht stattfinden. "Zum einen brauchen wir die Spenden für unser Sortiment, gleichzeitig nehmen wir die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gerade als Gesundheitsorganisation sehr ernst", befindet sich Marktleiterin Karin Mandl in der Zwickmühle. "Zusätzlich zu den großzügigen Spenden unserer Partnermärkte war die Aktion immer ein Garant für Artikel, die bei den Klienten sehr gefragt, im Markt aber eher Mangelware sind, wie zum Beispiel Mehl, Essig oder andere Haushaltswaren."

Um diesen Spendenausfall etwas zu kompensieren, bittet das Team des Rotkreuz-Marktes um Gutscheinspenden sowie Warenspenden, die direkt beim Markt in Aigen-Schlägl, aber auch an den Rotkreuz-Dienststellen des Bezirks abgegeben werden können. Infos unter 07289 / 6444-22.