Einkaufen bei ReVital schont Umwelt und Geldbeutel

Nach dem Um- und Ausbau startet der Volkshilfe Shop in Rohrbach als ReVital Concept Store neu durch. Umweltlandesrat Stefan Kaineder anlässlich der Eröffnung: "Zum einen kauft man hier Einzelstücke, die dadurch einen ganz besonderen Wert bekommen. Gleichzeitig schone ich durch den Kauf von Secondhandware die Umwelt und das Klima", sagte Stefan Kaineder im Interview mit Volkshilfe-Geschäftsführerin Jasmine Chansri. Auf das Thema Kreislaufwirtschaft ging Roland Wohlmuth als Vorsitzender des oberösterreichischen Landesabfallverbandes ein. "Dabei geht es darum, Produkte so zu produzieren, dass wir sie nach der Nutzung nicht wegschmeißen müssen, sondern sie – qualitätsgeprüft und wertgesichert – in Geschäften wie diesem hier in Rohrbach wieder in den Kreislauf bringen können. Die Verlängerung des Lebenszyklus ist beim ReVital-Konzept das oberste Ziel", sagt Wohlmuth. Und Michael Schodermayr sieht als Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich den Menschen in das Konzept des neuen Concept Stores ideal eingebettet. "Ressourcenmangel, Klimakrise, Krieg und die Teuerungswellen betreffen speziell jene Menschen, denen es vorher schon nicht gut gegangen ist. Hier greift dieses Konzept sehr gut. Wir schaffen Arbeitsplätze und vor allem die Möglichkeit für Menschen, Dinge zu kaufen, die sie sich in einem ‚normalen‘ Geschäft nicht leisten könnten. Und das, ohne diese Kundinnen und Kunden zu Almosenempfängern zu degradieren", erklärte Schodermayr.

Vielfältiges Angebot für jeden

Die Vielfalt im Rohrbacher Volkshilfe Shop ist groß: Neben Bekleidung werden auch Bücher, Spielzeug, Elektrogeräte, Sport- und Freizeitartikel sowie Antiquitäten angeboten. Alle angebotenen Waren werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor sie in den Shop zum Verkauf kommen. Bei der Volkshilfe kann jede und jeder einkaufen. Es braucht keinen Mitgliedsausweis oder dergleichen. "Wer zur Volkshilfe kommt, kauft mit gutem Gewissen ein. Denn hier wird die Laufzeit von Produkten verlängert, mit günstigen Preisen die Armut bekämpft und außerdem zur Integration am Arbeitsmarkt beigetragen", so Bereichsleiter Fred Edlinger.

Gelebt wird im neuen Concept Store natürlich auch die ReVital-Partnerschaft. ReVital heißt: Die im Store angebotenen Waren werden vorher auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft. Das ist besonders bei Möbeln und Haushaltsartikeln wichtig.

Gemeinsam mit der ALOM Böhmerwaldwerkstatt aus Aigen-Schlägl – sie ist für die Sammlung, Überprüfung und Reparatur von ReVital-Waren aller Art für den Shop verantwortlich – ist der Umbau in kürzester Zeit gelungen.

