Einigung bei langjähriger Standortsuche für Rieder Kindergarten

"Die Herbergsuche hat ein Ende", freut sich der Rieder Vizebürgermeister Martin Peterseil (VP) über jene Einigung, die nun zwischen Gemeinde und Pfarre erzielt werden konnte und eine Perspektive für die Kleinkinderbetreuung in Ried öffnet. Die Marktgemeinde kam mit der Pfarre überein, dass man den Wirtschaftstrakt des Pfarrhofs nutzen wird, um nicht nur Platz für die notwendigen zusätzlichen Kindergartengruppen zu schaffen, sondern auch die bestehenden Provisorien für Kindergarten und Krabbelstube einzugliedern.

"Der Pfarrcaritas-Kindergarten in Ried mit seinen Mitarbeiterinnen leistet hervorragende Arbeit. Ich freue mich über die Einigung und den Willen, gemeinsam ein Projekt anzugehen. Es ist sowohl für die Pfarre, als auch für die Gemeinde zukunftsweisend", ließ Peterseil am Wochenende in einer Aussendung wissen. Mit der Einigung könne auch einem oft geäußerten Wunsch von Pfarrer Engelbert Leitner Rechnung getragen werden, den Wirtschaftstrakt des Pfarrhof-areals nicht nur zu erhalten, sondern wieder aktiv zu nutzen.

Nun gelte es, gemeinsam ein tragfähiges Konzept mit allen Beteiligten zu entwickeln. Ideen von außen will man sich unter anderem von einem ähnlich gelagerten Projekt in Feldkirchen an der Donau holen. Zudem könnte eine naturverträgliche Gestaltung des Riederbachs für den Kindergarten sowie für eine öffentliche Freizeitfläche herangezogen werden.