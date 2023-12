Einheitliche Tarife und engere Zusammenarbeit in der Altenbetreuung

Bei der Betreuung und Begleitung älterer Menschen und ihrer pflegenden Angehörigen greifen im Bezirk Freistadt viele Räder ineinander. Neben dem Sozialhilfeverband, dem Roten Kreuz oder der Diakonie nehmen vor allem die sechs regionalen sozialmedizinischen Betreuungsringe (SMB) eine entscheidende Rolle ein.

Die sozialmedizinischen Betreuungsringe im Bezirk Freistadt organisieren nicht nur ein niederschwelliges Haus- und Heimservice, sondern übernehmen auch die Zustellung von Essen auf Rädern. Manche dieser Betreuungsringe gründeten sich bereits vor 30 Jahren. Aufgrund von einem außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagement konnten sich diese Vereine über die Jahre etablieren und zum unverzichtbaren Unterstützer im Miteinander in den Ortschaften werden. "Mit diesem dichten Netz ehrenamtlicher Sozialbetreuung vor Ort nimmt der Bezirk Freistadt eine Sonderstellung in ganz Österreich ein", sagt Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger.

Aufgrund ihrer gewachsenen Strukturen entwickelten sich in den SMB-Regionen die eingesetzten Förderbeträge, Essenstarife und andere Beiträge recht unterschiedlich. Diese Tarife wurden nun gemeinsam mit dem Sozialhilfeverband Freistadt überarbeitet und in eine neue Fördervereinbarung eingebracht. Ab dem Jahr 2024 greifen kommen damit einheitliche Mitgliedsbeiträge, Essenstarife und Förderzusagen zur Anwendung. Das macht nicht nur die Angebote für die Bezieher der SMB-Leistungen transparenter, sondern vereinfacht auch die Zusammenarbeit untereinander. Bezirkshauptfrau Wildberger: "Die Vereinbarung spiegelt das gemeinsame Bestreben wieder, nicht nur die gegenwärtige Versorgung zu stärken, sondern auch eine robuste Basis für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu schaffen."

Demnach setzt die nach einer behutsam vorgenommenen Abstimmungsphase geschlossene Vereinbarung auch den Grundstein für eine vertiefte Zusammenarbeit in der Zukunft. So sind beispielsweise egelmäßige Strategiegespräche zwischen dem Sozialhilfeverband Freistadt und den regionalen SMBs geplant, um gemeinsame Ziele zu setzen, bewährte Praktiken auszutauschen und die Leistungen in der Region kontinuierlich zu verbessern und klar zu positionieren. "Um die Herausforderungen einer älter werdenden Bevölkerung meistern zu können, müssen wir uns bestmöglich abstimmen und jede Synergie nutzen, die sich anbietet", setzt Wildberger große Hoffnungen in diese auf den Weg gebrachte Zusammenarbeit im Sozialbereich.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner