Eingerauchte Frau fuhr Freund zur Drogenbefragung

Die Frau chauffierte am Dienstagvormittag ihren 26-jährigen Freund, beide sind Ungarn und wohnen im Bezirk Rohrbach, nach Rohrbach zur Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos. Dort sollte eine Vernehmung wegen diverser Drogendelikten durchgeführt werden. Weil bei beiden Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel zu bemerken waren, wurde bei der 25-Jährigen ein Drogentest durchgeführt, der auf THC (Haschisch) positiv verlief. In der vom Polizeiarzt vorgenommenen klinischen Untersuchung wurde die 25-Jährige für fahruntauglich befunden. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach erstattet.

