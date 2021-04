Einfamilienhaus in Pregarten völlig ausgebrannt

Am Brandort stellte sich heraus, dass das Feuer bereits auf die angrenzende Hausfassade und den Dachstuhl übergegriffen hatte. Umgehend wurde vom Einsatzleiter Alarmstufe 2 ausgerufen und weitere acht Feuerwehren wurden alarmiert. Laut Informationen des Hausbesitzers war der Brand in der Gartenhütte ausgebrochen, die unmittelbar an das Carport angebaut ist. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Um 19 Uhr war der Brand gelöscht. Das Wohnhaus wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

