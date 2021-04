Peter Gstöttmaier ist so etwas wie ein Urgestein in der Lebenshilfe-Werkstätte Grein. Er war einer der Ersten, die im April 1981 – also vor genau 40 Jahren – hierherkamen, um begleitet und gefördert zu werden. Lange Zeit war er in der Außengruppe für die Grünanlagenpflege der Stadt verantwortlich. Sein Steckenpferd ist freilich die Literatur: Seit Jahren bringt er Texte zu Papier. Er schreibt über seine Gefühle, seine Familie, Frauen, aber auch manche Mühsal des Alltags.