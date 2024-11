Eine Steuerung für 80.000 m2 Fabrikshallen

Biohort eröffnete erst 2022 den dritten und mit 44.000 m² größten Produktions- und Lagerstandort in St. Martin im Mühlkreis. Im Bereich der Gebäude- und Haustechnik vertraut Biohort auf die Expertise der EBG aus Linz. Das Unternehmen wurde nun als erstes in Oberösterreich für die energieeffiziente und innovative Steuerung und Überwachung aller drei Biohort-Standorte im Mühlviertel mit dem KNX-Award ausgezeichnet. Dieser Preis wird von einer Fachjury für die intelligentesten und effizientesten Gebäudelösungen vergeben. Die automatisierten Funktionen beinhalten die umfassende Überwachung und Steuerung der Gebäudetechnik und Photovoltaik an allen drei Produktionsstätten, gesteuert über eine einzige webbasierte Benutzeroberfläche. Die automatische Beleuchtungssteuerung deckt die gesamte 80.000 m² große Produktionsfläche ab. Die PV-Anlage ist mit der Hackschnitzelheizung kombiniert.

