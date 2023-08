Eine Sommer steht fast immer auf dem Podium

In Österreichs Mountainbike-Szene gehört Sabine Sommer seit Jahren zu den Besten. Mittlerweile wird die Mühlviertlerin auf der Strecke immer öfter von ihren Töchtern Clara und Nicole gejagt. Nicole (17) bestreitet heuer ihre erste Juniorensaison und qualifizierte sich auf Anhieb für die Europameisterschaft in Portugal. Dort belegte sie beim Short-Track-Rennen den 14. und beim Cross-Country den 28. Platz unter den besten Juniorinnen Europas.

Drei Siege im Salzkammergut

Bei der darauffolgenden Salzkammergut Trophy, dem größten MTB-Event Österreichs, konnte Nicole die Juniorinnen-Kategorie auf der F-Strecke (37 Kilometer) gewinnen und war auf dieser Distanz sogar Zweite der Gesamtwertung. Ihre um drei Jahre ältere Schwester Clara gewann die D-Strecke (59 Kilometer), und auch Mama Sabine war bei der Trophy erfolgreich: Sie bewältigte als schnellste Frau die 80 Kilometer lange C-Strecke in 3:55 Stunden.

Am vergangenen Wochenende fanden im Montafon/Vorarlberg auch die Mountainbike Staatsmeisterschaften in der langen Marathon-Disziplin statt. In einem äußerst knappen Rennen über 65 km und 2400 Höhenmeter fuhr Sabine Sommer zu ihrer bereits zehnten Medaille bei Staatsmeisterschaften. Nach dreieinhalb Stunden Fahrzeit hatte sie lediglich 45 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Weitere 29 Sekunden dahinter belegte ihre Tochter Clara den dritten Platz. Damit erkämpften heuer alle drei Sommer-Damen Meisterschaftsmedaillen für den PopaFlo ARBÖ Freistadt: Nicole hatte bereits Mitte Juli bei der Juniorinnen-ÖM Bronze ergattert.

