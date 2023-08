Eine Siegerehrung für das Mühlviertel

Umrunden kann Maria Winter. Ob Nieder- oder gleich ganz Österreich ist der Ausnahmesportlerin aus St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) offenbar ziemlich egal. Denn bei beiden Radrennen saß sie nicht nur fest im Sattel, sondern fuhr auch als Erste über die Ziellinie.

Im Mai dieses Jahres fuhr Winter in 22 Stunden und fünf Minuten 600 Kilometer- 6000 Höhenmeter inklusive- rund um Niederösterreich. Das "Race Around Austria", das vergangene Woche in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) gestartet und dort am Samstag auch beendet wurde, teilte sich Winter lieber auf. Am Endergebnis änderte das nichts.

Gemeinsam mit ihrem Teamkollegen, dem Mühlviertler Lukas Erlinger, fuhr sie im Schnitt 28,89 Kilometer pro Stunde. Drei Tage, zwei Stunden und 44 Minuten lang. Die Rechnung ist einfach, aber dennoch kaum zu glauben. Macht: 2.200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter.

Der Verlobungsring als Motivation

Die Verfolgung von Winter und Erlinger nahmen zwei weitere Mühlviertler auf: Thomas Kern und Peter Gruber aus Aigen/Schlägl. Wobei einer von ihnen gleich zwei große Ziele hatte: Kern wollte nicht nur den Kreis rund um Österreich, sondern auch den Bund fürs Leben schließen. Denn mit ihm ging auch ein Verlobungsring auf die Reise.

"Der hat mich motiviert, nicht aufzugeben. Vielleicht wär's sonst eh anders ausgegangen", sagt er. Knapp 20 Minuten Schlaf waren Kern und Gruber in drei Tagen, acht Stunden und 20 Minuten vergönnt.

Nach 230 Wechseln, einer Menge an Flüssignahrung und Schokolade, deren Geschmack besonders Gruber ungeahnte Kräfte verlieh, kam das Team "InnsHolz" als Zweite ins Ziel. "Zwischendurch hab' ich geglaubt, dass mein Rad kaputt ist. Weil ich bergauf- und bergab nicht mehr unterscheiden konnte", sagt Kern. Die größte Freude hatte der Aigner aber nicht am Podest: Seine Simone sagte bereits vor der Siegerehrung "Ja."

Noch zwei Stockerlplätze

Wie bereits berichtet, gelang dem Julbacher Michael Hofer in Rekordzeit der Sieg beim "Race Around Austria 1500", eine etwas entschärfte Variante, bei der die Bundesländer Tirol und Vorarlberg nicht umrundet werden.

Dem Niederwaldkirchner Radteam "RC BikeNext125 Hackl-Lebensräume" gelang in Person von Daniel Klug der zweite Platz bei der "Race Around Austria Challenge" (560 Kilometer, 6500 Höhenmeter), in der Team-Challenge reichte es durch Harald Hofer und Thomas Mairhofer ebenfalls zum zweiten Rang.

