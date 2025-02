Eine Runde weiter: Mühlviertlerin Lisa überzeugte Heidi Klum bei GNTM

50 Anwärterinnen auf den Titel "Germany's next Topmodel 2025" haben sich am Donnerstagabend auf Prosieben der Jury rund um Heidi Klum und Supermodel Kristen McMenamy präsentiert. In extravaganten Haute-Couture-Kleidern der Designerin Lessja Verlingieri liefen die Kandidatinnen - teils zum ersten Mal - auf einem Laufsteg. Viele von ihnen hatten dabei mit den überlangen Roben und hohen Schuhen zu kämpfen. Nicht so die Oberösterreicherin Lisa: Die 19-Jährige schritt in einem ausgefallenen Kleid mit vielen Schleifen aus Tüll elegant auf dem Laufsteg dahin. "Das (Kleid, Anm.) ist nicht einfach, das ist eine Stolperfalle", stellte auch Heidi Klum fest.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Einsatz sollte sich auszahlen: Am Ende war die Mühlviertlerin eine von 26 Kandidatinnen, die es in die nächste Runde von GNTM schafften. Sie dürfen in das Modelhaus einziehen, von wo aus sie in den nächsten Wochen ihre Modeljobs in Angriff nehmen werden. "Ich kann es nicht fassen, dass es jetzt ab ins Modelhaus geht, aber let‘s gooo i‘m ready", kommentierte Lisa ihr Weiterkommen auf Instagram.

Mehr über GNTM: Mühlviertlerin ist Kandidatin bei Heidi Klums Show-Jubiläum

Diese Kandidatinnen sind noch im Rennen um den Titel "Germany's next Topmodel":

Bildergalerie: Mühlviertlerin Lisa (19) bei "Germany's next Topmodel" (Foto: Michael de Boer) Bild 1/26 Galerie ansehen

Die 19-jährige Lisa, die als Junge geboren wurde, möchte mit ihrer Teilnahme an der Show zeigen, "dass man als Transfrau mit viel Ehrgeiz und großem Selbstbewusstsein alles schaffen kann". Ihr größter Traum sei es, einmal für die Unterwäsche-Marke "Victoria’s Secret" über den Laufsteg zu schreiten und so in Heidi Klums Fußstapfen zu treten.

Mehr zum Thema Society & Mode Ist es wirklich so toll, Model zu sein? Frauentags-Talk mit den Models Doris Grausam, Andrea Neuhofer und "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Martina Gleissenebner-Teskey Ist es wirklich so toll, Model zu sein?

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heidi Klum Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.