Eine runde Sache: Perg ließ zum 50er eine große Party steigen

Bis Mitternacht wurde am Samstag im Perger Stadtzentrum das 50-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung gefeiert. Dass die Feiern mitunter einen hörbar bayerischen Zungenschlag aufwiesen, lag hauptsächlich an den vielen Gästen aus der Partnerstadt Schrobenhausen, die mit Perg seit mittlerweile 30 Jahren verbunden ist. Und auch das wurde am Samstag gefeiert: Etwa mit einer Festsitzung des Gemeinderats, in deren Verlauf der Partnerschaftsvertrag per Unterschrift der Bürgermeister Anton Froschauer (Perg) und Karl-Heinz Stephan (Schrobenhausen) erneuert wurde.

Ein Festzug, angeführt von Landeshauptmann Thomas Stelzer, führte danach zum Stadtplatz, wo nach kurzem Festakt ein Stadtfest mit viel Live-Musik – von der Blaskapelle bis zur Ska-Pop-Band – Straßenkunst, Kinderprogramm und regionalen Schmankerln weiter gefeiert wurde.

Immer wieder kam bei allen Programmpunkten die beeindruckende Entwicklung Pergs in den fünf Jahrzehnten seit der Stadtentwicklung zur Sprache. „Die Aufbruchstimmung und Dynamik des Jahres 1969 hat sich die Stadt Perg über die Jahre erhalten“, sagte Landeshauptmann Stelzer im Hinblick auf die Entwicklung der mittlerweile 8800 Einwohner zählenden Bezirksstadt. Dieses Wachstum sei Erfolg und Herausforderung zugleich, so Bürgermeister Froschauer: „Bei Infrastruktur und Kinderbetreuung führt uns diese Dynamik manchmal an unsere Leistungsgrenzen. Letztendlich sind es aber nicht die Zahlen, sondern die hier lebenden Menschen, die die Bedeutung der Stadt ausmachen.“

Leistungsschau der Vereine

Zahlreiche Perger Vereine nutzten diese Plattform, um sich dem Stadtfest-Publikum zu präsentieren. So bewiesen Feuerwehr und Rotes Kreuz bei einer Verkehrsunfall-Rettungsübung ihre Schlagkraft. Der Schützenverein hatte im Keller des Knoll-Hauses am Stadtplatz einen Schützenkeller „anno dazumal“ eingerichtet und es gab auch die Möglichkeit, mit einem kräftigen Hammerschlag seine eigene Erinnerungsmünze zu prägen. Zudem präsentierte der Heimat- und Museumsverein einen 100 Seiten starken Ergänzungsband für das Perger Heimatbuchs, der die Entwicklung der Stadt in den vergangenen zehn Jahren nachzeichnet.

