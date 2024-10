Eine Nahversorger-Ära ging zu Ende

Seit 127 Jahren war das örtliche Lebensmittelgeschäft in den Händen der Familie Greul. Nun ging Gertrude Greul in den wohlverdienten Ruhestand. Der Nah & Frisch Markt bleibt aber als Nahversorger – in Rainbach erhalten: Sandra Gugerell aus Summerau übernimmt den Markt einschließlich der sechs Mitarbeiterinnen. Nach einer kurzen Umbauphase wird am 30. Oktober neu eröffnet.

Am letzten Öffnungstag von Gertrude Greul bedankte sich am Samstag die Gemeindevertretung mit Bgm. Günter Lorenz, Vize-Bgm. Gottfried Blumauer und den Gemeindevorständen Dietmar Dienstl und Harald Zillhammer für die jahrelange gute Versorgung mit allem, was für das tägliche Leben benötigt wird. Für Bürgermeister Lorenz ist das Kaufhaus eine Institution: "Wir haben als Gemeinde bei vielen Veranstaltungen die Lebensmittel hier eingekauft und unsere Vereine machen es ebenso. Das ging immer sehr unkompliziert und unbürokratisch."

Seit 1897 gibt es das Kaufhaus Greul im Ort. Gertrude arbeitete schon als Jugendliche dort mit und hat es schließlich von ihren Eltern übernommen. Für die Wirtschaftskammer Freistadt bedankten sich Bezirksobmann Christian Naderer und Bezirksstellenleiter-Stv. Thomas Denk mit einer Ehrenurkunde zum 40-jährigen Unternehmerjubiläum bei Gertrude Greul.

Für Bürgermeister Günter Lorenz ist das Kaufhaus eine Institution: "Wir haben als Gemeinde bei vielen Veranstaltungen die Lebensmittel hier eingekauft und unsere Vereine machen es ebenso. Das ging immer sehr unkompliziert und unbürokratisch", sagt der Ortschef und dankt Greul für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper