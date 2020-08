Eine Lehre im Spital als Karrieresprungbrett

Alex Grübl (18) aus St. Stefan am Walde schloss heuer die Lehre zum Gesundheitsinformatiker ab. Nico Wolkerstorfer (18) aus Rohrbach-Berg beendete die Kochlehre erfolgreich. Über einen ausgezeichneten Erfolg bei der Abschlussprüfung zur Bürokauffrau freute sich Anna Hehenberger (18) aus Hörleinsödt. So verschieden die Lehrberufe auch sind, die drei Jugendlichen haben einen Arbeitgeber, nämlich das Klinikum Rohrbach. Selbstständiges Arbeiten und Eigenverantwortung waren Anna Hehenberger in ihrer dreijährigen Lehre äußerst wichtig: "Ich durfte in vielen verschiedenen Bereichen des Hauses mitarbeiten, das war sehr spannend und ein Ansporn für mich", sagt sie. Koch Nico Wolkerstorfer lobt vor allem die Abwechslung im Ausbildungsplan: "Ich wollte immer schon Koch werden, die Lehre im Klinikum war super! Besonders gefallen haben mir die regelmäßigen Sonderveranstaltungen, für die unsere Küche das Essen geliefert hat." Seine persönlichen Interessen konnte auch Alex Grübl in seiner dreieinhalbjährigen Lehre zum IT-Techniker einbringen. "Das war ein idealer Einstieg in meine Berufskarriere. Im Umgang mit Stresssituationen habe ich auch gelernt, wie ich im Ernstfall richtig agiere", sagt er. "Unsere Lehrlinge konnten bei den Lehrabschlussprüfungen ihr umfassendes Können unter Beweis stellen. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung und freuen uns, dass wir junge Menschen für die Lehre im Klinikum Rohrbach begeistern und ihnen einen sicheren Ausbildungsplatz mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten anbieten können", sagt Leopold Preining, Kaufmännischer Direktor des Klinikums Rohrbach.

Lange Lehrlingstradition

Insgesamt hat das Klinikum Rohrbach seit 1997 27 Lehrlinge in den Berufen Koch, Elektrotechniker, Bürokaufmann und IT-Techniker ausgebildet. Aktuell absolvieren drei Jugendliche eine Lehre im Betrieb. Mit Herbst kommen zwei weitere hinzu.