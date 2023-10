Eine glanzvolle Ballnacht

Mit einer glamourösen Ballnacht unter dem Motto "Night Of Lights – It’s Our Time To Shine" haben sich Maturantinnen und Maturanten der HLW/HLK Freistadt perfekt in Szene gesetzt. Mit viel Aufwand und Liebe fürs Detail haben die insgesamt 89 Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgänge dazu die Freistädter Messehalle in einen festlichen Ballsaal verwandelt. In Halle 1 garantierte die Band "Heazbluat" für beste musikalische Unterhaltung und eine volle Tanzfläche. DJ Arrox und DJ Tommic kümmerten sich in Halle 2 um die entsprechende Partystimmung. Bei der Wahl zur Ballkönigin sowie zum Ballkönig gingen Nina Koppenberger und Florian Schübl als Sieger dieser Nacht hervor. Das Publikumsinteresse war beachtlich: 2400 Karten wurden verkauft. Somit war die Messehalle bestens besucht, und die Maturantinnen und Maturanten konnten in ausgelassener Stimmung gemeinsam mit ihren Familien und Freunden auf ihre Schullaufbahn zurückblicken.

In der Schule bleibt wenig Zeit, sich auszuruhen: Bereits am 9. November wird ein Info-Abend und am 1. Dezember ein Tag der offenen Tür für künftige Schülerinnen und Schüler durchgeführt.

