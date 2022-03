Eine Garage voll Mitmenschlichkeit

Das hatte sich das Team Diakonie der Pfarre Rechberg nicht im Traum vorstellen können: Auf einen spontanen Spendenaufruf für Ukraine-Flüchtlinge folgte eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Innerhalb von nur zwei Tagen übernahmen die Teammitglieder gemeinsam mit weiteren Freiwilligen in der Pfarrhofs-Garage unzählige Kartons mit Hilfsgütern. Den Transport in das Ardagger Zwischenlager der Hilfsorganisation ORA übernahm Martin Raab mit einem von seinem Arbeitgeber Pilshofer zur Verfügung gestellten Lkw. In weiterer Folge werden die dringend benötigten Güter nach Rumänien und Moldawien verfrachtet. Von dort gehen die Sachspenden zu den Flüchtenden. Dem Spendenaufruf waren auch die Pfarren Windhaag, Schwertberg und Münzbach gefolgt.

„Ganz besonders dankbar und berührt sind wir über die tolle Summe an Geld-Spenden: Fast 5000 Euro konnten wir von der Bevölkerung zur Unterstützung der Kriegsvertriebenen entgegennehmen, 800 Euro davon kamen von der Katholischen Frauenbewegung Rechberg!“ erzählt die Initiatorin Maria Raab begeistert. Mit 1900 Euro wurden Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln sowie haltbare Nahrungsmittel bei den Nahversorgern eingekauft, um damit weitere zahlreiche Familienpakete zur schnüren. Der Rest wurde überwiesen. „Unser ganz großes Dankeschön an alle Spender und freiwilligen Helfer“, so die Initiatoren der Rechberger Hilfsaktion.