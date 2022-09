LINZ/MÜHLVIERTEL. Will man eine funktionierende Schienenverbindung vom Oberen Mühlviertel nach Linz, muss die Bahnstrecke dringend ausgebaut werden. Deshalb haben sich alle Gemeinden zwischen Puchenau und Aigen/Schlägl zur Arbeitsgruppe „PRO Mühlkreisbahn“ zusammengeschlossen. Nun wurde gemeinsam mit den Leader-Regionen Urfahr- West und Donau-Böhmerwald eine neue Studie in Auftrag gegeben. Darin wird die Stärkung der Kombination Bahn und Tourismus aufgearbeitet. „Wir müssen jetzt an die Zukunft unserer Region denken, die entsprechenden Projekte rechtzeitig starten und für eine lebenswerte und umweltgerechte Entwicklung Sorge tragen“, beschreibt Bürgermeister Klaus Falkinger als Sprecher von PRO Mühlkreisbahn die Ziele. Er ist überzeugt, dass dereinst „der ‚Granitexpress‘ in zweieinhalb Stunden von Wien ins Obere Mühlviertel fahren wird“. Aber nicht nur die touristische Entwicklung wird im Leader-Projekt beleuchtet.

Haltestellen besser ausstatten

Es gilt auch die Infrastruktur der Strecke den neuen Anforderungen anzupassen. Der ehemalige ÖBB Regionalmanager Robert Struger unterstützt die Arbeitsgruppe von Anfang an als Experte und meint dazu: „Es gilt Visionen für die Zukunft zu entwickeln, denn die Mobilität wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Wir müssen den Zugang zum öffentlichen Verkehr insgesamt erleichtern. Vor allem die Schnittstelle Bahnhof muss den neuen Anforderungen angepasst werden.“ So könnten alte Bahnhofsgebäude mit neuem Leben erfüllt werden, sei es mit Radstationen, Gastronomie oder Märkten für regionale Produkte. „Wir wollen keine leeren Stationen, sondern Bahnhöfe, die neben neuen Aufgaben vor allem die für den Kunden notwendigen Bedürfnisse abbilden“, sagt Struger. Wartebereiche, Sanitärbereiche und Abstellanlagen für Zweiräder sowie Ladestationen für E-Mobilität sind Mindestanforderungen an Haltepunkte.

Die letzten Meter

„Wie komme ich vom Bahnhof zu meinem Wohnbereich?“, diese Frage stellen sich viele Benutzer der Bahn. Darum wird auch die Thematik der „letzten Meile“ eines der Themen des Projektes sein. Hier gilt es vorhandene Systeme zu bewerten und den Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Ziel ist es, dass der Benutzer der Bahn auf optimalem Weg von der Haustüre bis zum Ziel kommt.

Wie das alles gehen könnte, zeigt der Linzer Leopold Walli auf, der vor kurzem sein Bauingenieur-Studium abgeschlossen hat und sich in seiner Masterarbeit intensiv mit der Beschleunigung und Modernisierung der Mühlkreisbahn auseinandergesetzt hat. „Die größten Zeitpotenziale liegen in den steilen, kurvigen Bereichen, wenn diese begradigt werden“, erläutert Walli seine Herangehensweise an das Projekt. 20 Minuten könne man sich so an Fahrzeit sparen. Zusätzlich hat er im Projekt eine Verlängerung der Bahnlinie bis Klaffer und Schwarzenberg untersucht, um einerseits die Erschließung des ländlichen Raumes zu stärken, andererseits auch, um den Tourismus zu stärken und die Möglichkeit eines „Böhmerwald-Rings“ nach Tschechien und Deutschland zu prüfen.

Elektrifizierung der Strecke

„Wenn wir dem Klimawandel ernsthaft begegnen wollen, dann wird die Mühlkreisbahn in ihrer gesamten Länge zu elektrifizieren sein“, sind sich alle einig. (fell)