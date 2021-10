Eine erfolgreiche Ära klingt in Pergs Turnverein aus

Es ist keine gewöhnliche Generalversammlung, die der ÖTB Turnverein Perg übermorgen in seinem Veranstaltungszentrum "Die Turnhalle" abhält. Denn an diesem Abend steht die Neubestellung des "Turnrat" genannten Vorstands auf der Agenda. Der aktuelle Turnrat hat in den vergangenen 19 Jahren das Kunststück geschafft, den Traditionsverein einerseits ins 21.