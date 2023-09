Eine Bühne für die Helden unserer Sportvereine

Mehr als 200.000 Freiwillige engagieren sich in Oberösterreich in Vereinen, viele davon in der Nachwuchsarbeit. Sie vermitteln nicht nur sportliche Techniken, sondern auch wichtige Fertigkeiten fürs Leben: Teamfähigkeit, Rücksichtnahme und gegenseitige Motivation für ein gemeinsam gestecktes Ziel.

Diesen vielen Freiwilligen sagte die Verleihung des von den OÖN und dem Sportland Oberösterreich ins Leben gerufenen Sportehrenamtspreises diese Woche ein großes Dankeschön. "Die Ehrenamtlichen sind die gute Seele des Sports in Oberösterreich, und diese Veranstaltung ist das Hochamt des Ehrenamts", sagte Sportlandesrat Markus Achleitner bei dem Festakt.

Worte, die den eingeladenen Funktionären aus ganz Oberösterreich guttaten. "Es war eine sehr stimmige Feier. Ich habe viele interessante Gespräche mit Vereinsfunktionären aus allen Teilen unseres Bundeslandes geführt" sagt der Rohrbacher Bezirkssieger Harald Hehenberger aus St. Martin im Mühlkreis. Er ist seit rund 30 Jahren in der Nachwuchsarbeit der SU Strasser Steine St. Martin tätig. "Wenn bei unserem Nachwuchstag der ganze Platz gefüllt ist mit sportbegeisterten Kindern, bekomme ich eine Ganslhaut."

Fast alle Nachwuchsbetreuer in den heimischen Sportvereinen sehen ihre Aufgabe darin, den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen Freude an der Bewegung zu vermitteln. Da bildet auch Volleyballtrainerin Johanna Hintersteiner aus Naarn keine Ausnahme: "Die Kinder können sich eine Stunde lang so richtig verausgaben. Das tut ihnen spürbar gut. Dass in einem Mannschaftssport wie Volleyball auch Erfolge gemeinsam gefeiert werden können, mache die Sache nur noch schöner.

Bezirkssieger in Freistadt und Silber in der Landeswertung: Franz Pichler, ASV Hagenberg Bild: Antonio Bayer

Einsatz auf dem Sportplatz und vor dem Computer

Franz Pichler, ASV Hagenberg

Förderansuchen für eine neue Lichtanlage, Reparatur eines Mähroboters oder die Bewässerung des Rasens: Es gibt so gut wie keinen Handgriff, für den sich Franz Pichler zu schade wäre. Tag für Tag ist der Hagenberger zur Stelle, wenn es um den Sportverein geht. „Ein Tag wäre für Franz nicht komplett, hätte er nicht noch eine Runde auf der Sportanlage gedreht“, beschreibt Pichlers Ehefrau die Umsicht und das Engagement ihres Mannes, der bei der Ehrenamts-Wahl von Sportland Oberösterreich und OÖNachrichten zum Freistädter Bezirkssieger gekürt wurde.

„Ich bin dankbar dafür, dass ich als Kind diese Qualitäten, die ein Vereinsleben bietet, konsumieren durfte“, sagt Pichler über seine Motivation, Stunden um Stunden für den Sportverein da zu sein. Ein Verein könne gerade für Kinder aus sozial nicht so gut aufgestellten Familien eine wertvolle Lebensschule sein, ist der Mühlviertler Sportfunktionär überzeugt: „Man lernt das Leben in einer Gemeinschaft kennen. Dass einer alleine womöglich recht wenig ausrichten kann, aber dass sehr viel entstehen kann, wenn man gemeinsam anpackt.“

Mit dieser Einstellung ist Franz Pichler nicht nur ein Vorbild im Verein und darüber hinaus, sondern auch in der eigenen Familie: Alle drei seiner Kinder sind im ASV Hagenberg aktiv und kommen jedes Mal mit großer Begeisterung zum Nachwuchstraining auf den Fußballplatz.

Urfahr-Siegerin Resi Schenk Bild: Antonio Bayer

Die gute Fee des Wassersportvereins

Resi Schenk, WSV Ottensheim

Im Sommer und auch im vermeintlich ruhigeren Winter ist Resi Schenk für alle im Einsatz, die im WSV Ottensheim ihre sportliche Heimat gefunden haben. Egal ob im Kindertraining, bei der Rasenpflege auf dem Vereinsgelände oder bei der Organisation von Festen – Schenk packt überall dort an, wo Hilfe benötigt wird. Und das stets mit geradezu ansteckend guter Laune.

Die Familie mit Mann Alex, Sohn Matthias und Tochter Emily – eine erfolgreiche Nachwuchskanutin beim WSV Ottensheim – bedeutet ihr genauso viel wie ihr Beruf als Krankenschwester im NeuroMed Campus Linz. „Mir ist es ein Anliegen, Kinder in Bewegung zu bringen“, sagt Schenk über ihr Engagement im Wassersportverein Ottensheim: „Die Kinder fahren mit dem Rad fünf Minuten zum Trainingsgelände. Dann sind sie eine Stunde am Wasser. Das ist so wertvoll in Zeiten, in denen Smartphone und Social Media dermaßen dominieren.“

Die Faszination, die Social-Media-Plattformen auf Kinder und Jugendliche ausüben, erschwert es, die Jungen für den Sport zu begeistern. Diese Erfahrung hat auch Resi Schenk schon gemacht. Was ihre Freude an der Tätigkeit im Verein aber nicht schmälert: „Wir sind eine große Familie im Verein und helfen alle zusammen, damit die Bewegung nicht zu kurz kommt!“ Ein Einsatz, der bei der Ehrenamts-Wahl mit dem Bezirkssieg für Urfahr-Umgebung belohnt wurde.

Siegerin im Bezirk Perg Bild: Antonio Bayer

Unterwegs mit den Volleyball-Kids

Johanna Hintersteininger, Mühlviertel Volleys / DSG Union Naarn

Es braucht wohl mehr als nur eine kleine Portion Sportverrücktheit, um jenen Aufwand zu betreiben, mit dem Johanna Hintersteininger für den Volleyballnachwuchs in Naarn und Perg da ist. „Ich mache die Trainings der U13-, U14- und U15-Kleinfeld-Teams in Naarn. In Perg außerdem die U18 und die Landesliga-Mannschaft. Da wird die Zeit am Wochenende fast immer zu kurz“, sagt sie.

Nahezu im gleichen Atemzug betont sie aber, wie gerne sie für den Volleyballsport da sei: „Ein Kinderlachen gibt so viel Kraft wie kaum etwas sonst im Leben.“ Bereits in der Volksschule habe sie die ersten Bälle gespielt, später in der Hauptschule unter Trainer Karl Prückler in der Schülerliga-Mannschaft gespielt. In der vergangenen Saison stand sie auch noch in der Landesliga für die Mühlviertel Volleys auf dem Platz, aber mittlerweile verlegt sich Hintersteininger ganz auf das Coaching: „Die schönsten Tage sind, wenn wir gemeinsam von einem Turnier nach Hause kommen und uns über einen Erfolg freuen dürfen.“

Die Ehrenamts-Wahl ist für Hintersteininger, die bei der Wahl von ihrem Verein gepusht wurde, eine sehr willkommene Initiative: „Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist schon eine Herausforderung. Deshalb freut es mich, dass diese Aktion entsprechende Wertschätzung vermittelt.“

Harald Hehenberger Bild: Antonio Bayer

Der Sportverein als Lebensschule

Harald Hehenberger, SU St. Martin im Mühlkreis

Im Nachwuchsbetrieb der SU Strasser Steine St. Martin zählt Harald Hehenberger seit Jahren zu den ganz großen Stützen: als Trainer genauso wie als Nachwuchsleiter im Vereinsvorstand. Darüber hinaus bringt er sich in die Organisation von Veranstaltungen wie Nachwuchstag oder „Tom & Jerry“-Lauf ein, der zumeist um die 400 Kinder an der Startlinie versammelt. Und weil Sport immer auch mit Fairness zu tun hat, ist Harald Hehenberger bei Nachwuchsspielen als Schiedsrichter zur Stelle.

„Der Nachwuchs ist meine Spielwiese“, sagt der Funktionär, der gerade dran ist, einen Nachfolger als Nachwuchsleiter einzuschulen. „Dabei geht es viel darum, unsere Trainer zu motivieren, damit sie das Nachwuchstraining attraktiv gestalten“, sagt Hehenberger. Sein Engagement bei der SU St. Martin sieht er auch als Lebensschule für die Mädchen und Burschen: „Der soziale Aspekt des Sports ist mir sehr wichtig. Die Kinder gehen einem gemeinsamen Hobby nach und schließen Freundschaften, die oft ein Leben lang halten.“

Eines seiner schönsten Erlebnisse als Funktionär hatte Hehenberger im vergangenen Jahr: „Da hat mich einer unserer Burschen angesprochen, weil eine Ausbildung zum Hilfsschiedsrichter machen wollte. Er ist dann tatsächlich ganz alleine zum Kurs gefahren. Das fand ich großartig.“

