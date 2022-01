Einbruchsserie im Mühlviertel: Polizei nahm zwei Verdächtige fest

Die Polizei konnte die beiden Polen am 26. November 2021 auf einem Parkplatz in St. Martin/M. ausfindig machen und nach kurzer Fahndung schließlich in Feldkirchen/D. mit Diebesgut und dem Tatwerkzeug festnehmen. Die beiden Männer reisten nach ihren Einbrüchen mehrmals umgehend aus Österreich aus und brachten die Diebsbeute nach Polen.

Der dritte Beschuldigte, ein 47-jähriger Pole, ist zurzeit noch auf der Flucht. Die beiden anderen Männer befinden sich in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.