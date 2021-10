Einbruchsserie beschäftigt Polizei in Freistadt

Die Tatorte lagen in der Ginzkeystraße, der Neuhoferstraße und in der Au. In mehreren Mehrparteienhäusern wurden Brandschutztüren und Kellerabteile aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden sechs hochpreisige Fahrräder entwendet. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Ein Zeuge hat aber im Bereich der Neuhoferstraße einen verdächtigen weißen Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen gesichtet. Die beiden Insassen waren dunkel bekleidet, der Fahrer war groß und hatte eine Glatze, der Beifahrer wurde als eher klein beschrieben. Hinweise zur Tat und zum verdächtigen Fahrzeug oder den Insassen werden bei der Polizeiinspektion Freistadt unter der Telefonnummer 059133 4300 entgegengenommen.