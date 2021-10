Einbruch in Rohrbacher Juweliergeschäft geklärt - Täter schweigt

In der Nacht auf 29. August schlug ein vorerst unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Glasvitrine im Eingangsbereich eines Juweliergeschäftes in Rohrbach ein und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit der gleichen Vorgehensweise versuchten unbekannten Täter, die Glasvitrine bei einem weiteren Juweliergeschäft in Rohrbach einzuschlagen. Der Täter scheiterte am Sicherheitsglas.

Nun konnte von der Polizei als Täter ein einschlägig vorbestrafter und mehrfach inhaftierter Mann überführt werden. Dem 34-jährigen Beschuldigten aus Rohrbach, der bereits aufgrund eines anderen Deliktes, eine Freiheitstrafe in der Justizanstalt Linz verbüßt, konnte somit ein weiterer Überfall nachgewiesen werden, so die Polizei. Zum Sachverhalt machte der 34-jährige Häftling keine Angaben.