Einbruch in ein Raumschiff

Mit dem genial-schrägen „Volxfest“ beim Jägerwirt in Au/Donau sowie einem großen Abschlusskonzert in Mauthausen mit der „Banda Adriatica“ verabschiedete sich am Wochenende das Festival der Regionen aus der Region Perg-Strudengau.

Sogar nach den Öffnungszeiten konnte das Publikum in Perg offensichtlich nicht genug von den Projekten des Festivals der Regionen bekommen. So wurde in der Nacht auf Samstag in das Raumschiff „N.O.A.H. Galactica“ in der Badgasse in Perg eingebrochen. Es wurde nicht viel beschädigt und nichts gestohlen, sondern diente offenkundig nur dazu, sich eine gemütliche Zeit im Raumschiff außerhalb der Festival-Öffnungszeiten zu machen. Die Veranstalter nahmen es mit Humor: „Die Spurensicherung der Polizei bemüht sich die genaue Anzahl der Menschen zu eruieren, damit wir diese ordnungsgemäß in unserer Zuschauerstatistik erfassen können.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.