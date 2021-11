Einbrecher vergaß Schuhe und kam zurück

Der bisher unbekannter Mann zwängte kurz nach 2 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Bezirk Rohrbach auf. Dann stieg er in den Kellerraum ein und ging über die Treppe in das Erdgeschoß. Dort zog er seine Schuhe vor der unversperrten Haustür aus und ließ sie dort stehen. Danach schlich er sich in den ersten Stock.

Dadurch wurde der Hausbesitzer wach. Weil der aber glaubte, dass jemand von seiner Familie aufs WC ging, blieb er im Bett liegen. Schließlich bemerkte er aber doch, dass eine fremde Person herumschlich. Er stand auf und sah den Einbrecher. Der Täter gab Fersengeld und flüchtete ohne Schuhe über die Haustür ins Freie. Kurze Zeit später holte der Einbrecher aber unbemerkt seine Schuhe wieder ab. Gestohlen wurde nichts. Eine Fahndung verlief bislang negativ.



Die Täterbeschreibung

Ein Mann, ca. 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle Bekleidung, schwarze Kapuzenweste, Schlauchtuch über das Gesicht gezogen, schwarze Halbschuhe.