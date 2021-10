Einblicke in ein vom Bürgerkrieg gebeuteltes Land

Inneneinsichten in dieses vom Krieg gebeutelte Land bot der gebürtige Afghane Shokat Walizadeh bei einem vom Verein "ZusammenHelfen OÖ" sowie dem Regionalen Kompetenzzentrum für Integration und Diversität (ReKI) im Volkshilfe Sozialzentrum Freistadt organisierten Informationsabend. Schwerpunkte dabei waren die Situation von Frauen und Jugendlichen, kulturelle Besonderheiten, Traditionen, Werte und Lebenswirklichkeiten in Afghanistan. Auch die Lebensrealitäten geflüchteter Menschen aus Afghanistan in Österreich wurden angesprochen, so Carikci Cigdem vom ReKI Freistadt.

Für alle, die an dem Workshop nicht teilnehmen konnten, gibt es die Möglichkeit, den Beitrag im Freien Radio Freistadt nachzuhören. www.frf.at