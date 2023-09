"Ein Wirtshaus war früher kein Damenareal"

HELFENBERG. Beim "Haudum" in Helfenberg findet am 30. September das erste Damen-Tarockturnier statt. Dabei wird auch ein komplett neues Karten-Set präsentiert: die Damen-Tarockkarten. Die OÖN sprachen mit den Organisatoren, dem Wirt Peter Haudum und der ehemaligen Chefredakteurin der Zeitschrift "Welt der Frauen" und OÖN-Kolumnistin Christine Haiden über die Faszination Tarock.

OÖN: Wie unterscheiden sich die Damen-Tarockkarten von herkömmlichen Tarockkarten?

Haiden: Sie sind handlicher. Es ist natürlich eine Referenz an die zarten Damenhände von vor 100 Jahren. Mittlerweile packen die Frauen ja überall zu. Die Karten sind aber sehr elegant. Haudum: Man hat nicht mehr die ganze Hand voll mit den riesigen Karten. Es spielt sich gut damit.

Sie haben während Ihres Studiums in Linz Ihre Tarock-Leidenschaft entdeckt. Wie war Ihr Zugang zum Spiel?

Haiden: Mit Respekt, denn dem Spiel eilt der Ruf voraus, dass es kompliziert sei. Was ich nicht finde. Ich bin im Mostviertel mit Bauernschnapsen aufgewachsen, das ist einfacher. Aber ich war von Anfang an vom Tarockieren fasziniert. Ich spiele seit 49 Jahren und kann sagen: Es gleicht kein Spiel dem anderen.

Wie haben Sie es gelernt?

Haudum: Früher gab es die Gäu-Wirtshäuser. Eines Tages bin ich in einem gelandet – in der Gaststube war eingeheizt und da saßen vier Männer, die haben gespielt. Sonst war kein Gast da. Ich habe zugesehen und gefragt, ob ich es lernen kann. Sie sagten: "Sitz her, Bua." Einer hat mir geholfen – ich hab aber nicht gewusst, warum ich jetzt Geld bekomme oder warum ich jetzt zahlen muss. Dann habe ich mir eine Gruppe gesucht. Wenn ich heute mit "Profis" von der Tarock-Akademie in Linz spiele, denke ich mir, ich kann es immer noch nicht.

Gibt es Unterschiede, wie Männer und Frauen spielen?

Haudum: Wenn ich von meiner Frau ausgehe, dann kann ich sagen: Frauen spielen vorsichtiger. Haiden: Das kann ich bestätigen. Haudum: Ich denk mir oft: "Trau dir ein Spiel zu." Tut sie aber nicht, obwohl sie gute Karten hätte. Also spiele ich und dann brennt sie mich her, dass ich mir denk: "Was hab ich dir denn getan?" Haiden: Bei Frauen spielt – meiner Wahrnehmung nach – schon eine Rolle, dass sie perfekt sein wollen. Sie haben Angst vor der Blamage. Wir hatten in unserer Runde eine Frau, die nur gespielt hat, wenn sie sich sicher war, dass sie gewinnt. Eine andere, die war über 90 und konnte die Karten fast nicht mehr halten, hat die Karten angesehen und gesagt: "Ach was, ist eh nur Papier." Dann hat sie riskiert. Manchmal ist es aufgegangen, manchmal nicht. Darum geht es: dass man sich traut. Und ums Blöd-Daherreden auch. Das macht es ja lustig. Haudum: Ich habe beim Tarockieren richtig viele Freunde gewonnen. Und auch im Geschäftsleben hat es mir sehr geholfen.

Wie riskant spielen Sie?

Haudum: Riskant. Wenn ich 30 Euro verliere, aber mir dafür ein gutes Spiel gelungen ist, dann geht es mir gut dabei. Haiden: Wenn du 30 Euro verlierst, dann hast du eh einen hohen Tarif.

Die einen "rufen" den XIX, die meisten – und auch bei Turnieren – die Könige. Sollte beim Damenturnier nicht die Dame gerufen werden, also die Königinnen?

Haiden: Die Spielregeln werden nicht geändert.

Wir haben ja jetzt den Einwärts, also den Herbst – weil sich das landwirtschaftliche Jahr von draußen nach drinnen verlagert hat. Und mit den kürzeren Tagen begann auch die Zeit, in der wieder mehr "gekartelt" wurde.

Haiden: Weil es auch keine andere Unterhaltung gab. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, und man hat beobachten können, wie sich mit dem Einzug des Fernsehapparates und dem Auto in jedem Haushalt auch das Sozialleben gravierend verändert hat. Plötzlich war man zur Unterhaltung nicht mehr auf die Nachbarschaft angewiesen – man hat wegfahren können oder den Fernseher eingeschaltet.

Heute braucht es zum Kartenspielen nicht einmal mehr Menschen. Jeder kann mit einer App am Handy tarockieren. Auch die "Spielroas" kommt ab. Dabei waren früher alle Tische der Wirtshäuser voll. Heute wird, wenn überhaupt, an ein, zwei Tischen gespielt.

Haiden: So es noch einen Wirt gibt. Das Kartenspielen hat den Vorteil, dass man sich regelmäßig trifft. Man muss nicht über Befindlichkeiten reden oder Leute ausrichten, aber man tut etwas miteinander. Bei uns gibt es auch eine Tarockjause.

Früher waren die Gasthäuser und das Kartenspiel männerdominiert. Ist das Damenturnier auch ein Zeichen dafür, dass sich die Gesellschaft verändert hat?

Haudum: Ich will die Brücke schlagen, schaut, her, ihr könnt da locker mitspielen, da schimpft keiner, da ist für jeden Platz. Haiden: Ein Wirtshaus war früher sicher kein Damenareal. Ich bin in den 1960er-Jahren mit meiner Großmutter ins Wirtshaus gekommen. Da sind wir nach der Kirche oft hinten rein, wo es in der Kuchl einen großen Tisch für die Frauen gab. Da bestellten wir dann Würstln oder ein Beuschl. Oder wir haben den Vater aus dem Wirtshaus geholt, wenn er nicht dahergekommen ist und wir schon heimmussten. Aber es war eine geschlossene Männerwelt. Also eine Frau, die alleine ins Wirtshaus gegangen ist, die hatte keinen guten Ruf. Das hat sich verändert.

Und was gibt es zu gewinnen?

Haudum: Für die ersten zehn Plätze gibt es Preise von uns, von elf bis 30 Preise von Piatnik. Aber es soll nichts Großes sein, weil es geht ja darum, dass wir die Frauengruppe in Rohrbach unterstützen wollen. Haiden: Das Startgeld von je 15 Euro bekommt der Frauentreffpunkt Rohrbach. Die haben einen Fonds für Frauen, die sich nach einer Trennung eine neue Existenz aufbauen müssen. Haudum: Aber jede Dame bekommt als Damenspende auch ein Packerl der neuen Tarockkarten.

Sich zum Spielen zu treffen ist – vor allem auch in Zeiten zunehmender Vereinsamung – wichtig für die Psyche.

Haiden: Ich wünsche mir, dass dieses Turnier dazu beiträgt, dass sich neue Damen- Tarockgruppen finden, sich Frauen kennenlernen – wenn es künftig neue Damenrunden geben würde, wäre das schön. Haudum: Das Gute beim Tarockieren ist ja auch, dass du gezwungen bist, mitzudenken. Du musst pausenlos mitzählen, wie viele Tarock schon gefallen sind, du bist also pausenlos gefordert. Mein Schwiegervater ist über 90 Jahre alt geworden, der wollte immer spielen. Er hat sich mit Tarockieren und mit Zeitunglesen geistig fit gehalten.

Damenturnier: Samstag, 30. September, ab 15 Uhr – Anmeldung und Infos: tarockcup.at Tarockcup: Am 6. Oktober startet wieder der Tarockcup Austria. Anmeldung: tarockcup.at Tarockkurs: Am 5. Oktober startet – ebenfalls in Helfenberg – ein Tarockkurs (8 Abende).

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf