Ein Wäschekorb voller Nächstenliebe

„Es gibt nichts Gutes außer man tut es.“ Das dachte sich Sarah Stocker Anfang November, als sie sich mit einem finanziellen Härtefall im Bekanntenkreis konfrontiert sah. „Mir war sofort klar dass dies derzeit kein Einzelfall ist, weshalb ich die Hilfe breiter anlegen wollte um mehr Menschen unterstützen zu können.“ Das Prinzip sollte einfach umzusetzen sein und es sollte nicht mit Geldspenden einhergehen. „Geldspenden sind unpersönlich und über einen längeren Zeitraum nicht einfach aufrecht zu erhalten“, erklärt Sarah Stocker ihre Überlegungen. Spenden in Form von Lebensmitteln resultierten schlussendlich als am sinnvollsten.

Sarah Stocker stellte Mitte November kurzerhand einen Wäschekorb für die gespendeten Lebensmittel vor ihre Haustür und gründete die Whatsappgruppe „Ich helfe mit“, in der sie über die Sammelaktion informierte. Was dann geschah konnte niemand vorhersehen. „Alleine letzte Woche konnten wir rund 200kg an Lebensmitteln und Hygieneprodukten zum Sozialmarkt Arcade bringen.“ In Absprache mit der Arcade wird jede Woche ein Schwerpunkt für die Sammlung vorgegeben, je nachdem, was gerade im Sozialmarkt am dringendsten benötigt wird, wie etwa Babynahrung, Gemüsekonserven oder Frischwaren.

Elisabeth Leitner, Obfrau des Vereins Sozialmarkt ARCADE, zeigt sich von dieser unkonventionellen Art der Unterstützung begeistert: „Da unsere jährlichen Sammelaktionen an Pfingsten und Weihnachten heuer coronabedingt nicht stattfinden konnten, sind wir überaus dankbar für die tolle Arbeit von Frau Stocker und ihrem Team. Sie ist eine wertvolle und notwendige Hilfe in dieser Krisenzeit!“

Aufgrund des durchschlagenden Erfolges haben die Initiatorin und ihr Team von mittlerweile rund 30 Leuten beschlossen, die Aktion noch bis Ende des Jahres fortzuführen. „Möglicherweise wird es dann im kommenden Jahr in unregelmäßigen Abständen weitere Sammelaktionen geben.“

Sarah Stocker möchte mit ihrem Beispiel andere Menschen anregen, es ihr nachzutun. „Unsere Kapazitäten und das Maximum an Teilnehmenden in der Gruppe sind erreicht. Deshalb, wer helfen möchte, einfach selber starten! Es kann so einfach sein, anderen zu helfen. Einfach ein paar Nachbarn und Bekannte in eine Whatsappgruppe einladen, einen Wäschekorb vor die Tür stellen und einmal die Woche die Sachen abliefern macht wirklich nicht viel Arbeit, dafür aber viele Menschen glücklich!“

Zusätzlich können Einzelspenden jederzeit zu den Öffnungszeiten direkt im Sozialmarkt in der Zemannstraße 35 abgegeben werden: Infos unter 0794275049 oder www.sozialmarkt-freistadt.at