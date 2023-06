"Ein Viertel der Kreisverkehr-Kosten für einen Güterweg-Anschluss ist zu viel"

Das liebe Geld verhindert so manches Verkehrsprojekt. Vor dem Hintergrund der massiven Kostenexplosion beim Westring-Bau hat man natürlich wenig Verständnis, dass im ländlichen Bereich gespart wird. So gibt es zum Beispiel auch bei den Planungen für einen Kreisverkehr an der Grillkreuzung immer noch keine Einigung. Hier sei zwar grundsätzlich alles auf Schiene, die Gemeinde will allerdings nicht auf einem Viertel der Errichtungskosten sitzen bleiben.