Eine Trainings- und Turnieranlage, die eines regierenden Staatsmeisters würdig ist, entsteht derzeit in Mauthausen direkt an der Bundesstraße 3. Die Union Stein & Co. Mauthausen investiert beachtliche drei Millionen Euro in diese Anlage, die österreichweit Vorzeigecharakter hat. Neben einer neuen Halle werden auch die Freiluftplätze aufgerüstet. Dort sollen dann nicht nur die besten Tennistalente Oberösterreichs ausgebildet und Bundesliga-Begegnungen ausgetragen werden.