Ein souveräner Cupsieger

Der Luftenberger Helmut Tetmann krönte sich am Samstag zum Gesamtsieger des Raiffeisen Tarockcups Austria. Nachdem er schon mit einem nicht mehr einzuholenden Vorsprung in die abschließende Spielrunde gegangen war, überzeugte er auch am Samstag mit einem vierten Tagesrang und holte sich die Gesamtwertung mit 1307 Punkten vor Gerhard Kovacic aus Wels (1071) und Hermann Manzenreiter (957) aus Bad Leonfelden. „Es war ein würdiger Abschluss für eine wunderbare Cupsaison. Die Tarockszene blüht und gedeiht“, sagt Organisationschef Hans Fuchs über die 20 gespielten Cuprunden.

Der Einsatz einer neuen EDV habe sich ebenso bewährt wie die Auswahl der Austragungsorte mit dem krönenden Abschluss im Gasthaus Haudum. Dort hatten sich 181 Tarockiererinnen und Tarockierer auf den Spieltischen zur Finalrunde versammelt. Den Tagessieg am Samstag holte sich übrigens der Gesamtzweite Gerhard Kovacic (175 Punkte) vor dem Linzer Kurt Haider (168) und Walter Veit (164) aus Aigen-Schlägl. Die Veranstalter des Tarockcups bedankten sich bei der Siegerehrung bei allen Teilnehmern und Besuchern für ihre Unterstützung und freuen sich jetzt schon auf das nächste Jahr, wenn der Wettbewerb in eine neue Runde geht.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner