Ein Smartphone zu bedienen, beugt der Gefahr der Vereinsamung im Alter vor

Aufgewachsen in Zeiten von Wählscheibentelefon und Viertelanschluss tun sich Senioren oft schwer mit der neuen Technik – zumindest, wenn es ihnen niemand erklärt. Schon für jüngere Semester ist es oft schwer, in der modernen Smartphonewelt immer Schritt zu halten. Abhängen lassen sich die Senioren aber so leicht nicht: Mehr als 1000 haben sich heuer alleine über das Angebot des Seniorenbundes im Bezirk Rohrbach rund um das Thema Handy weitergebildet. "Corona hat es gezeigt: Wer Fotos verschicken und empfangen, videotelefonieren oder Nachrichten schreiben konnte, kam besser durch die Krise", sagt Seniorenbund-Bezirksobmann Leopold Wipplinger. Doch es zeigte sich auch, dass es Nachholbedarf gibt. Mit kostenlosen Schnupperkursen für Menschen ohne "Wischhandy", vertiefenden Smartphonekursen zum Festigen der erlernten Funktionen bis hin zu den regelmäßigen Handystammtischen reicht das Bildungsangebot des Seniorenvereins. Bezirksbildungsreferent Franz Andexlinger, seines Zeichens ehemaliger Gymnasialdirektor gibt viele der angebotenen Kurse. "Diese Treffen fördern den Austausch und helfen mit gegen die Vereinsamung von älteren Menschen. Außerdem: Wer im digitalen Bereich heutzutage nicht mitkann, macht sich abhängig von anderen, die einem helfen", sagt er. Außerdem habe man nicht selten auch einen finanziellen Nachteil, wenn man gewisse Onlineangebote nicht nutzen kann. Wichtigstes Ziel der Kurse ist, dass die Teilnehmer mit dem Smartphone selbst zurechtkommen: "Es bringt nichts, wenn die Enkerl der Oma das Telefon abnehmen und ein Problem beseitigen. Das schafft zwar kurzfristig Abhilfe, ändert aber nichts am Problem selbst", weiß Andexlinger. Der nächste Kurs startet am 16. Jänner im ÖVP-Bezirksbüro in Rohrbach-Berg. Willkommen sind natürlich nicht nur Seniorenbund-Mitglieder. Anmeldung unter: f.andexlinger@eduhi.at

