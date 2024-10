Ein Schulprojekt, das Leben retten kann

Zwischen dem Welttag der Ersten Hilfe am 9.September und dem Weltreanimationstag am 16.Oktober ruft das Jugendrotkreuz zum Projekt "Schüler retten Leben" auf. Diesem Aufruf folgte die Mittelschule Königswiesen: Unter der Leitung von Schulreferentin Monika Scheuchenpflug übten Schüler und Lehrende die ganze vierte Schulwoche hindurch die Anwendung der Herzdruckmassage. Am Freitag bearbeiteten alle 144 Schüler sogar den ganzen Vormittag hindurch die dafür organisierten Reanimations-Puppen. Der plötzliche Herztod gilt in der westlichen Welt als dritthäufigste Todesursache. Statistisch erleidet alle 45 Minuten ein Mensch in Österreich einen Herzstillstand.

