Ein Schmetterling übersiedelt samt einer ganzen Wiese

Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist so etwas wie der Kuckuck unter den Schmetterlingen. Seine Raupe lässt sich von Ameisen in deren Bau tragen und dort aufpäppeln, bis er sich im wahrsten Sinne entfalten kann. Zuvor schlüpft die Raupe aus einem Ei, welches der weibliche Falter auf die Blüte eines Wiesenknopfes gelegt hat. So und nicht anders pflanzt sich dieser streng geschützte Schmetterling fort.