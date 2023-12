Ein Roman, eingebettet in die Geschichte von Guglwald

Die Idee zu einem eigenen Guglwald-Buch entstand während einer Lesung von Autorin Julia M. Moser im Hotel Guglwald. Hotelchef Alexander Pilsl hatte schon seit langem den Wunsch, die geschichtsträchtige Vergangenheit seines Betriebes in einem Buch aufzugreifen: "Als Hotelier möchte man für seine Gäste natürlich immer neue Erlebnisse schaffen. So überlegten wir, wie wir Szenen und Elemente aus dem Buch im Hotel erlebbar machen können. Mit Julia, die nebenher selbst in unserem Restaurant als Chef de Rang tätig ist, hatten wir genau die richtige Partnerin, die bereits bestens mit dem Hotel vertraut war."

Julia M. Moser, Autorin und Chef de Rang im Hotel Guglwald Bild: Alexander Kaiser

Intensive Recherche

Dennoch war intensive Recherche zu "Was der Winter uns gab" notwendig, um die Geschichte des Hauses sowie der Grenzregion am Eisernen Vorhang so wahrheitsgetreu wie möglich darzustellen. Denn wenngleich Handlung und Protagonisten bewusst fiktiv gewählt wurden, so dient als Schauplatz nichts Geringeres als das Hotel in Guglwald, damals Baumanngut, in den 1950er Jahren. So viel darf verraten werden: In diesem Nachkriegsroman balancieren die Gefühle im Schatten des Eisernen Vorhangs auf dünnem Eis.

Schnitzeljagd inklusive

Guglwald ist nicht nur Schauplatz dieses Romans, im Buch vorkommende Elemente sind heute in der urigen Grenzhütte in Guglwald aufbewahrt und laden zur Schnitzeljagd ein. Dabei dient der Roman selbst als Schatzkarte, die die richtigen Hinweise zur Schnitzeljagd bietet und auf eine Entdeckungsreise ins Hotel Guglwald einlädt. Die erste öffentliche Präsentation fand natürlich im Hotel Guglwald statt. Die hauseigene Bibliothek bot den perfekten Platz für diesen Anlass. Der Roman kann auch online über die Hotelwebsite bestellt werden.

Eine kleine Leseprobe: "Eisiger Wind peitscht um das Baumanngut, während Johanna im verschneiten Grenzland um ihr Glück kämpft. Als ein Schneesturm das Gut in Guglwald unter sich begräbt, findet eine eigenwillige Gesellschaft unfreiwillig zueinander. Der Sturm bringt Gefahr, Nähe und einen geheimnisvollen Eindringling. Abgeschnitten von der Außenwelt werden Vertrauen und Liebe auf eine harte Probe gestellt. Gäste werden zu Freunden. Freunde zu Fremden …"

