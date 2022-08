Beim Mountainbike-Granitbeisser sind nicht nur die nationalen Top-Mountainbiker am Start. Gesucht werden auch der Mühlviertler-Alm-Meister sowie das schnellste und größte Team. Außerdem ist für jede sportliche Klasse etwas dabei, wenn am Samstag, 3. September, die Rennen in St. Georgen am Walde starten.