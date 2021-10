"Ich bin glücklich und stolz auf das, was wir erreicht haben", sagte Simon Wagner im Ziel der ADAC Knaus Tabbert 3-Städte-Rallye, die am Wochenende im Landkreis Freyung sowie dem Oberen Mühlviertel ausgetragen wurde. In einem fast schon epischen Duell mit Titelkonkurrent Hermann Neubauer bewahrte der 28-jährige Mauthausener die Nerven, gewann sowohl die Rallye als auch vorzeitig das heimische Rallye-Championat.