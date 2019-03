Ein Portugiese und ein Engländer komponieren einen "Big Bang" für Perg

PERG. Musikprojekt zur Eröffnung des Festivals der Regionen sprengt bisher übliche Dimensionen.

Komponist Tim Steiner bei einem der ersten Musik-Workshops für das Perger "Big Bang"-Projekt Bild: Krennmedia

Die Ansprüche sind hoch und werden klar formuliert: "Wir wollen einen großen Moment erschaffen und ihn mit möglichst vielen Menschen aus der Region Perg teilen. Einen Big Bang, der diesen Namen auch verdient hat." Am Freitag, 28. Juni, wollen der Engländer Tim Steiner und der Portugiese Ricardo Baptista gemeinsam mit mehreren hundert Musikern und Sängern den musikalischen Auftakt für das im Bezirk stattfindende Festival der Regionen gestalten.

"Wir formieren einen Chor der Menschen. Jeder, der gerne singt oder ein Instrument spielt, ist eingeladen, sich mit uns auf eine spannende Reise zu begeben", sagt Tim Steiner. Vorbild für das Projekt ist ein Konzert, das 2012 in der damaligen EU-Kulturhauptstadt Guimarães vonstatten ging und das den Beginn der Zusammenarbeit der beiden Musiker bildete, die seither unter dem Namen "Ondamarela" quer durch Europa unterwegs sind.

Ein erstes Kennenlernen mit Sängern und Musikern aus dem Bezirk gab es bereits im Februar. Weitere Treffen werden ab kommender Woche folgen – siehe Infokasten. Dabei wollen Steiner und Baptista vor allem die besondere Klangwelt des Unteren Mühlviertels einfangen. "Jedes Land hat seine musikalische Tradition. Ich kann mir vorstellen, dass wir Anklänge von Strauss und Beethoven einbauen. Auch Blasmusik ist sehr wichtig", sagt Komponist Tim Steiner. Wichtig sei ihm, die Teilnehmer zeitlich nicht zu sehr zu beanspruchen. "Es wird drei Blätter Musik geben, höchstens. Wir bringen keine fertige Musik zu den Menschen, sondern wollen spontan agieren. In den Tagen vor der Aufführung wird es dann maximal vier Proben geben."

Einer der ersten Workshops von Ondamarela fand vor einem Monat in der NMS Perg-Schulzentrum statt. Ohne allzu große Rücksicht auf musikalische Vorkenntnisse wurde dabei gerappt, gesungen und gespielt. "Es hat richtig Spaß gemacht", sagt Erik, bühnenerfahrener Schüler aus der vorjährigen Schulmusical-Produktion "Das Popsical".

Welchen Titel das am 28. Juni aufgeführte Musikstück tragen wird, ist laut Ricardo Baptista noch offen: "Wir sind noch auf der Suche. Vielleicht fragen wir in einem der kommenden Workshops nach dem schlechtesten in Frage kommenden Titel, der den Musikern einfällt. Da kommen oft die besten Ideen."

Probentermine

Für Musiker:

15. März: 19.30–21 Uhr, Alevitisches Kulturzentrum, Perg (für erfahrene Musiker)

16. März: 9–12 Uhr, LMS Perg

16. März: 16–19 Uhr, LMS Grein

Für Chöre und Singbegeisterte:

17. März: 9–12 Uhr, LMS Grein

17. März: 19–19 Uhr, Kriegergut Perg

18. März: 19–21 Uhr, „Welcome“ Mauthausen (Marktplatz)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema