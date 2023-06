Ein Platz für Kefermarkt

Schon mehrfach standen an dieser Stelle beschriebene Projekte in Zusammenhang mit dem Thema der ländlichen Ortskerne und ihrer gewünschten Wiederbelebung. Verfolgt man die Diskussionen zu dieser Frage über die vergangenen zwei Jahrzehnte, so klaffen Wunsch und Wirklichkeit – nicht nur in Oberösterreich – oft deutlich auseinander.