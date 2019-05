Ein Pilgertag für Frauen

"Zeit zu leben" möchte die Katholische Frauenbewegung des Dekanats Perg ihren Mitgliedern sowie allen Interessierten am kommenden Samstag bei einem Frauenpilgertag schenken. Ausgewählt hat das Organisationsteam rund um die Pilgerbegleiterinnen Elisabeth Nefischer und Theresia Schön einen zwölf Kilometer langen Weg von St. Thomas am Blasenstein zum Hedwigsbründl in Bad Zell. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Hedwigsbründl. Von dort aus fährt ein Bus nach St. Thomas, wo der eigentliche Pilgerweg startet. Unterwegs werden einige Kraftplätze im Naturpark Mühlviertel angesteuert. Der Frauenpilgertag findet heuer in ganz Oberösterreich statt. 21 Pilgergruppen werden dabei landesweit unterwegs sein.

Anmeldungen bis 14. Mai unter elisabeth@nefischer.net